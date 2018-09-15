台中市長表揚里守望相助隊資深及退休隊員

2018-09-15 22:37

〔記者歐素美／台中報導〕市長林佳龍今天表揚山城、海線的里守望相助隊，頒發感謝狀給予年資滿20年、30年的資深隊員及退休人員，感謝他們多年來無私奉獻。林佳龍表示，台中市近年治安平穩，里守望相助隊功不可沒，市府也積極推動「守望5相助」政策，盼提供更好的照顧及福利制度。

林市長今天在民政局副局長盧政遠及大甲、大肚、龍井、清水、梧棲、新社、神岡等區公所代表陪同下，出席在大甲高工學生活動中心舉辦的「台中市里守望相助隊資深暨退休隊員表揚大會」，市議員吳敏濟、立法院副院長蔡其昌服務處代表等人也到場致意。

林市長表示，台中市近年治安平穩，屢獲中央各項評核肯定，守望相助隊功不可沒，與義警、義交、保全人員等協警力量，共同建構警民合作的緊密網絡，代表市民致上感謝、表達敬意，鼓勵年輕人以他們作為學習榜樣。

林市長也表示，市府積極推動「守望5相助」政策，包括輔導成立守望相助隊崗亭、汰換守望相助隊老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬守望相助隊年齡限制、編訂獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程序，盼提供更好的照顧及福利制度，作為守望相助隊的後盾。

豐原區豐西里守望相助隊柯呈坤，服務34年，今天獲市長表揚，他表示，當初因擔任里長才投入守望相助隊服務，守望相助隊成員在工作之餘，協勤巡邏，用心付出，即使辛苦也能持續努力。表揚大會後，山城、海線各里守望相助隊也進行經驗交流，盼強化守望相助隊凝聚力，傳承守望相助精神。