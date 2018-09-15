師鐸獎卓子文勉勵學生：多做一點 才能不斷創造亮點

復興國中教師卓子文（中）獲頒教育部師鐸獎。（記者張議晨攝）

2018-09-15 18:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「站上表演舞台，就不要害怕！」宜蘭縣政府今天舉辦優良教師表揚活動，全縣有77人獲獎，獲頒教育部師鐸獎的復興國中教師卓子文，為了籌措復興少年劇團經費，還將星雲教育獎的20萬獎金無償捐給劇團，成為學生口中的「貴人」；她以獲獎鼓勵學生，「多做一點，才能不斷創造自己的亮點。」

卓子文獲星雲教育獎 20萬獎金捐校內劇團

卓子文擔任教表演藝術專任教師已近15年，其中有12年在復興國中度過。復興少年劇團有19年歷史，卓子文即陪伴了其中的12年。

去年卓子文獲頒星雲教育獎，成為宜蘭首位獲頒這個獎項的教師，她眼看著劇團經費拮据，二話不說捐出20萬元獎金給校內劇團使用。

今年獲頒師鐸獎，卓子文說，這是對她教師職涯的肯定，她也鼓勵有志舞蹈的學生，「站上舞台就不要害怕，多做才能創造自己的亮點」。

何吉恭獲杏壇芬芳獎 鼓勵學生堅持、不放棄

另外，復興國中體育教師何吉恭則獲頒教育部國教署「杏壇芬芳獎」，他在復興任教17年，專責培訓校內田徑隊，校內同事用「若沒在田徑場看到何吉恭，就在前往田徑場的路上」，一句話形容何吉恭的執著。

「做好老師的本分！」何吉恭謙遜地說，體育除了天分，重要的還是在「堅持」，他只是做好每個老師會做的事情，從旁鼓勵學生堅持、不放棄。

宜蘭縣教師表揚大會今天在縣民大廳登場，除了師鐸獎及杏壇芬芳獎，縣內特殊優良教師則有48人、特殊優良校長則有6人獲獎、另有13名資深優良教師、4名資深優良校長，及2名優良特教人員、2名優良教保人員獲獎。

復興國中教師何吉恭（右）獲頒教育部國教署杏壇芬芳獎。（記者張議晨攝）