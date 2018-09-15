今年產量增1成 香甜新北文旦柚熱銷中！

新北市農業局與八里區農會今天下午在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北好柚趣 幸福柚香下午茶」文旦柚展售會。（記者葉冠妤攝）

2018-09-15 18:05

〔記者葉冠妤／新北報導〕中秋節將至，新北市農業局與八里區農會今天下午在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北好柚趣 幸福柚香下午茶」文旦柚展售會，不僅有最安心最美味的新北文旦柚，還有幸福柚香下午茶餐點。明天（16日）還有1場。

新北市長朱立倫表示，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區主要集中於八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全新北市的6成。今年因天氣穩定，無颱風影響，預估產量較去年增加約1成，約有7700公噸左右，產值約5.2億元。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里因面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子加上觀音山火山土壤岩，還有充足日曬，所以文旦柚吃起來口感Q彈、果肉香甜濃郁，相較其他產區，果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹。蔡秋煌說，近2、3個月文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，因此今年品質更勝往年。

今天獲得特等獎的柚農黃阿發說，他種植文旦已經30年，每棵文旦柚樹都像自己的小孩一樣在照顧，每天都要去園裡看看才安心，謝謝許多老客戶每年持續購買家裡的文旦，讓他更有信心持續種出好的文旦柚。

蔡秋煌建議民眾，選購文旦柚的時候，應挑選果皮光澤、油胞細緻、果形成紡錘狀、拿起來帶有扎實感的果實。明天還有一場展售會，或可洽八里、新店、淡水、林口、五股區農會。