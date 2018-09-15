后里崁頂福德祠老樟樹枯死 公所：不放棄搶救

台中市后里區月眉崁頂福德祠，後方的百年老樟樹只剩枯枝。（記者歐素美攝）

2018-09-15 17:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區月眉崁頂福德祠老樟樹，今年初出現樹葉枯黃、疑似染病，廟方管委會及月眉里長張欽桐等人找來專家學者診斷，懷疑老樟樹感染褐根病，加上周遭為水泥舖面，排水不良，造成樹根腐爛，斥資10萬元鬆土及改善排水，仍回天乏術，后里區長張大春說，區公所仍不放棄，下週將再找專家學者做最後努力，希望老樟樹能起死回生。

后里區月眉崁頂福德祠旁的老樟樹，樹高15.4公尺、樹胸圍3.34公尺，附近居民說，老樟樹樹齡應超過百年，105年被市府列入「台中市受保護樹木」。

月眉里長張欽桐說，今年初老樟樹出現異樣，樹葉枯黃、疑似染病，地方請來台灣老樹救援協會及中興大學園藝系教授劉東啟等專家學者診斷，發現老樟樹疑感染褐根病，加上廟旁為水泥及柏油舖面不透水，長期排水不良，導致樹根腐爛，管委會配合專家學者建議，斥資10萬元僱工為老樟樹鬆土及改善排水，但不見成效。

今年7月，崁頂福德祠管理委員會主委張俊榮走馬上任，希望帶來人氣為老樟樹加油，還特別舉辦祈福活動，許多人在小卡片寫上「祈求廣澤神樹早日生氣勃勃」、「願廣澤樹公早日康護（復）」、「希望大樹公早日恢復元氣」等祝福話語，懸掛在福德祠旁，祈求老樟樹恢復元氣、起死回生。但老樟樹不見起色，樹葉已全掉光。

張欽桐說，樹木在秋天還會再發一次芽，只能等待出現奇蹟；張俊榮說，上個月農業局派員查看，認定老樟樹已死，因福德祠及老樟樹的土地都是私人所有，未來將看地主要如何處理；后里區長張大春則說，公所目前尚未放棄希望，下星期將再請專家來幫，做最後努力。

台中市后里區月眉崁頂福德祠的老樟樹，疑因褐根病而枯亡。（記者歐素美攝）

民眾在小卡上寫著祝福話語，祈求老樟樹早日恢復元氣。（記者歐素美攝）

台中市后里區月眉崁頂福德祠的老樟樹，105年列為台中市受保護樹木。（記者歐素美攝）