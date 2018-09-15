捷運綠線大慶站雙鐵匯聚 中市府看好開發商機

2018-09-15 17:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕捷運綠線年底試運轉，鐵路高架化第2階段也於10月通車，市府交通局長王義川說，捷運、台鐵大慶站共站聯通，結合北側13期市地重劃及西側九德區段等新興開發區，可望迎來新一波開發熱潮，成為台中軌道經濟的模範區。

王義川說，都市發展交通先行，捷運綠線、台鐵大慶站共站聯通，完美結合短途通勤與長途旅運兩大機能。大慶站位於建國路與文心南路口，是台中火車站和舊市區前往高鐵站的交通要衝，也是新市政特區往來大平霧區域的要道，加上緊鄰中山醫大附設醫院，區位條件優異。

王義川指出， 近3年台中市政府積極推動區域整合發展，隨著捷運綠線將於109年通車，10月鐵路高架化第2階段通車，捷運、台鐵大慶站攜手，帶動周邊發展，結合僅3站之隔的台中高鐵站，成為台中軌道經濟新世代的模範區域。

另外，位於大慶站北側的13期重劃區，總面積超過200公頃，是台中少數幾個大型的重劃區域，預計明年下旬開始辦理配地；市府也積極辦理西側九德區段徵收，在兩大塊精華新興開發區的加持下，相信將進一步帶動周邊發展。

王義川表示，捷運綠線18列電聯車目前都在軌道上進行機電、通訊、號誌及軌道之間磨合測試，18車站也已完成土建及軌道工程，正進行車站內部裝潢，且大部分車站的收費系統、售票機、閘門及電梯都已裝設完成，目前進行相關測試及驗證工作。

除了南北向的捷運綠線，東西向的捷運藍線9月12日已獲行政院正式核定。全長26.2公里，共設18處車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線成為十字軸路網；再搭配大台中山手線環狀鐵路，以軌道運輸為骨幹，結合公車及自行車路網，打造MR.B&B複合式交通運輸系統，轉乘更便利。