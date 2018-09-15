採文旦、插秧、焢窯 一日農夫體驗農村生活

2018-09-15 17:14

［記者黃淑莉／雲林報導］200多名北部青年男女到雲林斗南體驗當一日農夫，學採文旦、插秧當農夫，也體驗在田間焢窯、烤桶仔雞的樂趣。

今天活動在斗南農會精米工場、文旦園及田間，第一梯次100多人早上搭乘巴士抵達後即展開緊湊體驗行程，有小時候在農村長大的人開心回憶童年，第一次下田的人也覺得很新奇，對這趟不一樣的農村旅行留下深刻印象。

農會企劃稽核部主任張耀裕指出，一日農夫主要讓青年朋友到農村體驗農村生活，安排了精彩又緊湊的體驗活動，第一是到田間搭土窯、升火，再把食材放入窯內燒烤，第二是到文旦園學採文旦，第三則學插秧，最後再到斗南農會精米工場看生產流程，希望藉此讓年輕人認識食材生產過程。

發起這次活動的石二鍋副總經理王益珊表示，為讓顧客認識食材來源及生產過程，公司與斗南農會辦理多次親子田間教室及食農教育，到產地體驗插秧、割稻、挖馬鈴薯、拔紅蘿蔔等，根據參與家長反應，孩子從活動中知道農夫辛苦，吃飯時更懂得惜物及感恩，對胡蘿蔔也是從害怕到喜歡。

王益珊說，這次則是以年輕人為主，3C產品普及，現代人連吃飯都配手機，希望透過這樣的體驗活動，讓年輕人認識土地、食物來源，吃飯時能好好享受，飲食是從這塊土地蘊釀出來，怎麼付出、愛護就能吃到好的食物。