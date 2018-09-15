眾神見證加持！加冠稜轎腳 百名學生轉大人

青年學子參加成年禮。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-15 17:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕轉大人了！百名青年學子今天參加台中市北區公所與元保宮舉行的成年禮，有雙胞胎、姊弟檔和同學相揪參與，全程遵循古禮，在保生大帝、文昌帝君與至聖先師的見證下，由台中市副市長及地方士紳加冠祝福，稜轎腳祈福，進入人生新階段。

北區公所第三年與元保宮舉行成年禮，全程循古禮，進行告神儀式、恭讀祝告文及迎神尊入轎，在廟埕上主禮官諄諄教誨，百名青年學子也穿著古禮服參加，接受三加禮轉大人。

學生們接受副市長張光瑤等主禮官戴帽加冠，戴上香包祝福，揹上背包代表承擔責任，最後稜轎腳接受神明的祝福，還有曉明女中帶來創新八佾舞。

張光瑤勉勵學子從今往後為自己負責、思考未來人生，祝福鵬程萬里、學業進步；北區區長陳寶雲則說，成年禮讓地方結合當地歷史悠久的廟宇，讓年輕人認識傳統、接受祝福；元保宮總幹事顏志修也說，希望年輕世代能接觸地方歷史。

今年的成年禮有家人、同學相揪參加，20歲大學黃姓兄弟一起網路報名，覺得通過成年禮就是成為成年人的認證；朱姓姊弟是則姊姊帶著弟弟參加，希望透過儀式受到祝福，自己也能變得更成熟；豐原高中林姓和蕭姓同學一起參加，覺得加冠儀式很隆重；16歲的紀同學則在父母的陪伴下完成年禮，直呼意義非凡。

朱姓姊弟一起參加成年禮。（記者蔡淑媛攝）

黃姓雙胞胎一起參加成年禮。（記者蔡淑媛攝）

紀同學在父母的祝福見證下完成成年禮，公所與廟方送三加禮的禮物。（記者蔡淑媛攝）

副市長張光瑤為眾學子戴上背包，象徵承擔責任。（記者蔡淑媛攝）

青年學子遵循古禮進行成年禮。（記者蔡淑媛攝）

青年學子進行成年禮、綾轎腳，轉大人。（記者蔡淑媛攝）

青年學子進行成年禮、綾轎腳，轉大人。（記者蔡淑媛攝）