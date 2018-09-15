醫病》久坐肌耐力差又熱身不足 假日運動患「跑者膝」

吳培瑜（右）示範橋式瑜珈復健。（記者黃旭磊攝）

2018-09-15 17:17

［記者黃旭磊／高雄報導］上班女性參加假日路跑，賽後發現膝蓋外側刺痛並有灼熱感，診斷為髂脛束症候群，進行橋式瑜珈、髂脛束伸展復健。

這名高雄女性本月至活力得中山脊椎外科醫院就診，院方今天（15日）表示，患者路跑前肌肉柔軟度和耐力不夠，膝蓋外側刺痛，拖了幾天跛腳就醫，經診斷為熱身不夠導致運動傷害，罹患髂脛束症候群（Iliotibial band syndrome ITBS），就是俗稱「跑者膝」。

患者經過充分休息、冰敷，並接受電療與低能量雷射等物理治療3個療程，緩解刺痛熱。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師吳培瑜說，患者工時長又久坐，肌耐力不足、關節不穩定，假日突進行高強度路跑，易磨損關節。

吳培瑜協助患者進行橋式瑜珈、髂脛束伸展等2種復健，橋式為平躺在床，彎屈膝蓋，雙腳踩穩在床，雙手放置兩側，臀部出力向上抬起，讓身體與大腿呈現一直線，維持至少30秒，之後再回到平躺姿勢，一天做3到5次。

髂脛束伸展同樣平躺在床，伸展腳跨越對側腳，對側手抓住大腿後側往該方向帶，直至大腿外側有牽拉感，過程中，雙側肩膀需平貼於床面，舒緩大腿外側髂脛束緊繃感，每回維持30秒，一天3到5次。