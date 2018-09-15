蛋黃酥之亂！「不二家」遭潑漆後 排隊人龍變更長...

彰化市排隊名店不二家蛋黃酥，排隊人龍從平常日延續到中秋節前，人龍更長。（記者張聰秋翻攝）

2018-09-15 16:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市排隊名店不二家蛋黃酥，突顯「呆丸郎」愛排隊跟風的文化，這家店從平常日到接近中秋節，排隊人龍一直存在，直到最近因為有男子排隊卻買不到蛋黃酥，男子不滿店家做生意的態度，憤而潑漆洩恨，經媒體曝光後反而更讓排隊風急速增溫，排隊人龍從凌晨到白天，隊伍佔據騎樓、馬路，人與車爭道，當地居民頗有怨言，就連警方也搖頭，直呼台灣人跟風未免太過瘋狂！

其實，附近居民大都知道，人龍中佔了6、7成是代購業者與個體戶，以及轉賣號碼牌的民眾，他們經由臉書社群團體、網路銷售平台傳遞代購訊息，1顆40元蛋黃酥經由代購個體戶轉手賣到1顆60元、70元甚至80元，中間價差每顆從20元到40元不等，以1天每人限購30顆計算，代購利潤600元到1200元不等，所得與打工族單日薪水或上班族日薪相近，難怪會有越來越多人加入代購。

離譜的是，代購者不是只幫忙代買蛋黃酥而已，連店家上午和下午時段各發放1次的號碼牌，也有民眾轉賣，號碼牌保證當日一定買得到，在店家遭到潑漆事件後，1張號碼牌行情也水漲船高，假日排隊人潮多，每張號碼牌喊價到1700元。

當地居民氣憤說，店老闆面對排隊亂象應該要有商場道德心，應該要想辦法解決，不能只顧賺錢，交通亂象都交給警察處理，也為附近居民生活帶來不便。對此，業者拒絕受訪不予回應。