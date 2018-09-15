嘉縣國中小首座室內攀岩場 學生體驗「超開心」

圓崇國小的室內體能探索教室今天啟用。（記者林宜樟攝）

2018-09-15 16:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕雨果文教基金會與嘉義縣竹崎鄉圓崇國小合作，在校內設置「室內體能探索教室」，有攀岩場地、單槓、匐匍前進及飛輪腳踏車四種體能設備，更是嘉義縣各國中小第一座校園室內攀岩場，室內體能探索教室今天啟用，小朋友們體驗攀岩場等設施，直說「太好玩了」。

圓崇國小校長陳怡君說，學校有133名學生，校址距離嘉義市區不算近，但也不在山區，可說「不山不市」，更位處巷弄內，較少被社會發現；學校發展羽球隊，感謝雨果文教基金會投入超過50萬元為孩子設置室內體能探索教室，讓學生們能以攀岩等方式，手腳並用來訓練手眼協調能力；學校社區共讀站今天也啟用，可供社區民眾入內閱讀。

雨果文教基金會董事長林文煌說，來學校參觀時發現並無室外遊樂器材，有感於現在學校閒置教室多，討論後決定設置室內體能探索教室，有多家企業熱情相挺，啟用後即使是下雨天或是空污嚴重的日子，學生也能使用來鍛鍊體能；學生鄧微微說，很高興能有完善的設備來練習，挑戰自我，還有學生笑說「可以練習當蜘蛛人了，超開心」。

陳怡君說，學校教師已進行教育訓練，室內體能探索教室設定身高及體重限制，讓學生在安全的環境下練習。

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