課審大會通過社會領域課綱 葉俊榮感動落淚

2018-09-15 16:10

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會今天下午投票通過，普通高中及國中小學社會領域課程綱要，出席委員37人，同意34票、不同意2票、無效票1票，以壓倒性票數決議通過，據在場委員轉述，教育部長葉俊榮感動到落淚，象徵台灣教育未來的新課綱可望在明年順利上路。

明年上路的新社會課綱將有重大變革，相對於以往要學生背誦大量史料知識，且以漢人為主軸的史觀，新課綱必修從8學分減為6學分、將大減資料性內容，尤其歷史科將略古詳今，重點放在台灣最近500年脈絡，且以學生為學習主體，從熟悉的台灣往外走，中國史將放在東亞歷史脈絡中討論，世界史也將更著重台灣與世界互動，期望更以台灣為主體去建構下一代的史觀。

此外，社會領域教學目標以培養學生擁有公民素養、理解思辨能力，且更強調「做中學」的實踐，因此首創「有問號」的開放性課綱，教導學生用批判態度去看課程，「誰的歷史？誰寫的歷史？」老師也要和學生成為共同體，選定議題實作，如歷史踏查或展演等。

課審大會委員、全教總秘書長李雅菁表示，課審大會表決通過那一刻，教育部長葉俊榮感動得哭了，葉部長說，社會爭議之中順利通過，令人感動，後來也和研修小組成員開心的合照。

課審大會學生委員蕭竹均表示，如果教科書與教學有跟上課綱，未來社會科不會再只是背科，學生的思辯能力和公民素養都會因此獲得培育，未來世代和之前世代將會大不同。

課審會對於技高社會領綱投票結果，出席委員37人，決議修正通過 （同意36票、不同意1票）；綜高社會領綱投票結果，出席委員37人，決議修正通過 （同意35票、不同意2票）。