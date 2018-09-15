海龜迷航花蓮港 口腔遭魚鉤弄傷

海龜迷航花蓮港，經檢查發現口腔遭魚鉤弄傷。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）

2018-09-15 16:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕海巡署東部分署第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所昨日下午接獲漁民通報，在花蓮港港區航道內發現疑似迷航海龜，隨即派遣備勤人員前往協處。發現海龜經檢視狀況，發現口腔內有魚鉤無法排除，導致海龜受傷，隨即通報花蓮縣政府保林科、黑潮海洋文教基金會及基隆海洋大學研究人員，經初步判定海龜品種為欖蠵龜。

第一二岸巡隊指出，花蓮漁港港區航道內發現的海龜，體長約60公分，今天下午基隆海洋大學派員到安檢所將海龜載回，實施後續照護及處置。岸巡隊平日除查緝走私及非法入出境，環境保育與救生救難也是海巡署重要工作項目；在此希望民眾如有發現海洋生態相關事件時，請於第一時間撥打海巡「118」報案專線，海巡署將以最快的速度派員到場處理；這些服務並不收取任何費用及餽贈，也歡迎有志青年加入海巡行列，可撥打招募服務專線：（03）9780280轉801261。

依據國立海洋生物博物館資料，欖蠵龜又名太平洋麗龜，體型較其他海龜為小，背甲呈心形，為欖灰色。中央盾共五片，但側盾常多於五對，背甲盾板數及排列方式皆與其他海龜有極明顯的差異。生態習性主要以海中蝦、蟹、水母、軟體動物、魚類等為食。其產卵習性較奇特，於產卵季節會有許多個體同時上岸，其景象十分壯觀。但也造成此物種的生存受到嚴重的威脅，產卵地過於集中，極易因當地居民過度利用而瀕臨滅絕的危險。棲息地主要分佈於世界熱帶及亞熱帶海域。