天天吃好料》板橋「泰樂」泰國菜 一人也能愜意品嚐

香辣的打拋豬肉飯，相當下飯。（記者何玉華攝）

2018-09-19 09:16

〔記者何玉華／新北報導〕想吃泰國菜不再怕找不到一群人吃合菜，板橋區公園街旁大榕樹下的「泰樂」，讓小資族也可以一個人愜意的品嚐泰國料理酸辣的滋味，成為日常午、晚餐的選擇。

78年次的泰樂（同店名），17歲來台灣念高中，後來在餐廳就業，認識了台灣老婆，兩人去年結婚後，邊尋找創業的機會，之前也曾經到澳洲雞肉工廠打工；泰樂說，父母在泰國也是餐飲業，他從小耳濡目染，一直有開店的夢想。

從澳洲回到台灣後，先在菜市場擺攤賣泰式涼麵、咖哩飯等，也賣過火鍋、臭豆腐等，為了完成開店的夢想，他還回到泰國清邁，參加名廚開辦的料理學校，近半年的課程，讓他對泰國料理的功夫更扎實。

泰樂說，一般泰式料理餐廳都是單點菜，人少點一、兩道，吃不過癮，花費也開，他特別針對時下上班族、小資族設計菜單，類似台灣人小吃店的排骨飯、豬腳飯等，以單項菜色為主題，設計一人也能點餐吃飽飽的打拋豬肉飯、綠咖哩雞肉飯，百元有找，價格相當親民。

一試成主顧的葉先生說，到附近洽公，幾乎都會到這吃中飯，平常就愛吃咖哩的他說，以前吃的綠咖哩大多太辣，泰樂的椰奶味道足夠，中和了綠咖哩的刺激辣味，又不失綠咖哩原本該有的味道，搭配泰國米煮出來的飯，非常對味，忍不住會想多吃點飯。

另外，泰國料理不可少的月亮蝦餅，有一份（8片）、半份（4片）的設計，檸香雞翅也分2支、4支的組合，是讓人可以精打細算吃得飽又吃得巧的選擇。

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