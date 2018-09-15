紅毛港保安堂奉祀日本軍艦 高雄港辦海上召靈法會

2018-09-15 15:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市紅毛港保安堂是台灣專門奉祀日本神明及軍艦的特殊廟宇，創堂70餘年，今天在高雄港內首度舉辦海上召靈法會，將38號驅逐艦「蓬」殉職的日本將士，引回保安堂祭祀，計畫擇日將其英靈帶回日本。

堂方為日本將士製作關東旗和悼祭燈籠，上載職稱、姓名，擺放在平台船，今天下午1點從小港漁港出發，於42號碼頭折返，另有約30艘船艇隨行，並維護信徒安全，全程約兩個小時。

保安堂表示，1946年，紅毛港漁民洪基源出海捕魚，撈獲一顆頭顱，帶回草寮供奉，信徒尊稱為「海府」，後由村民洪送號召興建保安堂，但對「海府」的身分一無所悉。

數年後的某日，「海府」突然起乩，透過乩童李安石，以日語聲稱祂是日本第38號軍艦艦長，在二次大戰中陣亡，從此漁民尊奉為「海府大元帥」。

1990年8月，信徒依「海府大元帥」指示，前往日本琉球尋找日軍紀念碑，發現記載38號軍艦被擊沈的史實；堂方於隔年建造小型擬真軍艦祭拜，成為全台首座祭拜日艦的廟宇。

今年「海府大元帥」指示將祂的頭骨遺骸火化，並到高雄港內舉辦法會，將38號軍艦其餘亡靈，引回保安堂奉祀，再擇日帶回日本安置。

為了舉辦海上召靈法會，信徒找到日本防衛廳防衛部研究所史料，詳細記載38號軍艦所有145名官兵名冊及戰鬥過程，才知道是38號驅逐艦「蓬」，艦長為高田又男，也就是「海府大元帥」。

保安堂指出，二戰末期，日本38號驅逐艦「蓬」接獲密令，從高雄港出發，與另兩艘驅逐艦前往馬尼拉港，運送遭美軍擊沉的「武藏號」航母倖存官兵回高雄左營軍港，卻在巴士海峽海域，遭美軍潛艇魚雷擊中，145位官兵全數罹難。

保安堂強調，日本民間團體「日華親善友好慰靈團」團長小菅亥三郎，曾數次率團祭拜，前防衛廳官員也有多人私下到訪，但事涉台日敏感外交問題，都未張揚。