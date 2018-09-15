多燒紙錢給好兄弟 中元彰化燒掉11萬份大小銀紙

2018-09-15 15:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕中元節已過去，彰化縣環保局推動「紙錢集中燒」政策，今年明顯收到效果，民眾燒給好兄弟的大銀、小銀紙錢還有巾紙等等，交給環保局集中燃燒的數量共計330公噸，不僅超出預期目標，同時也比去年同期增加68公噸，若換算成祭祀用紙錢，相當於11萬3千份的紙錢，非常驚人。

今年配合「紙錢集中燒」的機關團體、社區和寺廟等各個單位共計272處，比去年增加127處，又以宮廟配合數最多共114處，今年配合宮廟也比去年新增85處，配合單位多反映在處理總量，從去年總量才262公噸，今年飆升到330公噸，超過預期目標312公噸，成長近26%。

環保局空氣品質科長尤鴻昌表示，從上述數據看出，縣民越來越能接受環保祭祀的理念，誠心祭祀的同時，更能兼顧環境保護、空氣品質維護和自身健康，一舉多得。

尤鴻昌指出，短時間大量焚燒紙錢，不僅會讓空氣中的PM2.5（細懸浮微粒）濃度瞬間飆高，加速空氣污染，影響民眾健康，也是造成地球暖化的因素之一，彰化縣從2006年開始推動「紙錢集中燒」，免費替民眾進行紙錢載運服務，由專人運送至溪州焚化廠集中燃燒，大幅降低環境污染。

不過，由於民間宗教信仰習俗，燒金紙是為了表達敬神、敬鬼的祭祀之心，自古流傳，陽間製作的金紙就是陰間交易使用的冥錢，經由燃燒焚化後可進入另一個世界，讓陰間好兄弟交易使用，所以即使空污意識高潮，每年到了中元普渡拜拜，紙錢數量仍是有增無減。

對此，尤鴻昌表示，「紙錢集中燒」的目的絕非鼓勵燒紙錢，而是希望藉由完善排放廢氣的防制設備處理後，能夠透過現代科學儀器的處理，降低露天燃燒對空氣的危害，環保祭祀方法很多，環保局希望各單位和民眾一起響應「紙錢減量」、「以糧代金」，大家都從源頭做起、減少紙錢使用量，為減緩地球暖化盡一份心力。