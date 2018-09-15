「山竹」巨浪吞港 海巡「破浪號」勇敢執勤影像驚人

海巡車輛一度被大浪浮起。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-15 15:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「山竹」颱風雖然僅通過鵝鑾鼻南方海域，一早卻帶來恆春半島4米巨浪，海巡、消防、警察單位到處巡邏不敢大意，一輛前往香蕉灣漁港巡邏的海巡車輛，險些被吞港的大浪衝倒，過程全被民眾拍攝下來，平安脫困後，也被民眾戲稱是海巡「破浪號」。

這段民眾直擊的影片中，看到海巡車輛一度被大浪衝擊，整輛車一度被浮起，緊急開往高處過程，又來一波大浪險些吞沒車頭；影片經過分享，不少網友直呼驚險，開玩笑說「沒想到連岸巡隊也有配備艦艇？」

海巡警消單位執勤辛苦，大家在家中躲颱風時，他們仍須外出保護民眾安全，除了這次驚險萬分的海巡「破浪號」，2016年9月14日莫蘭蒂颱風登陸恆春半島，出現破紀錄17級強風，清晨出勤的墾丁91救護車，回程被突來的南灣5公尺巨浪吞沒，仍「破浪」穿越完成任務，也有「海神號」的綽號。

海巡第六岸巡隊指出，這輛巡邏車早上前往香蕉灣地區巡邏海域狀況，沒想到瞬間強大的風浪吞沒港口，但駕駛人員冷靜利用海浪退去的空檔慢慢開往高處，人車都平安脫困。

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海巡車輛破浪往高處開。（記者蔡宗憲翻攝）

海巡車輛往高處開，又遇大浪。（記者蔡宗憲翻攝）

海巡車輛往高處開，又遇大浪。（記者蔡宗憲翻攝）

海巡車輛往高處開脫困。（記者蔡宗憲翻攝）