800學子獲中正獎學金 領獎前先聽蔣介石反攻大陸遺囑

2018-09-15 14:11

［記者簡惠茹／台北報導］財團法人台北市中正獎學基金會今天舉行頒獎典禮，今年基金會擴大辦理，增加碩士和博士獎勵名額，共獎勵816名在學表現優秀青年。眾人向蔣中正遺像鞠躬後，聆聽完蔣介石反攻大陸遺囑，一一上台接受獎學金。

中正獎學金今天在公務人力發展學院卓越堂舉行106學年度第二梯次中獎學金頒獎典禮，由董事長郭石吉主持，國民黨台北市委員會主委黃呂錦茹和國民台北市長參選人丁守中都到場參與。

典禮開始時，眾人先向蔣介石遺像立正鞠躬，並由郭石吉朗誦蔣介石遺囑，內容提及「而中正之精神，自必與我同志同胞，長相左右。實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，為余畢生之志事，實亦即海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。」

董事長郭石吉表示，「基金會成立於民國64年，為了永久紀念先總統蔣公，弘揚蔣公思想言論所設立」，今年更擴大辦理，除了高中生和大學生以外，增加獎勵碩士和博士名額。

基金會表示，148名高中生將各獲得5000元獎學金，471名大專院校學生各獎勵8000元，173名碩士生各獲得1萬元獎學金，24名博士生各獲得2萬獎勵。

丁守中則到場說明自己的青年政策，丁表示，將來擔任市長後，除了設籍台北的青年學貸零利率，還會補助台北市高中職以上優秀青年，一張來回機票費用，前往海外留學、遊學或壯遊，返台後根據海外實際體驗心得，進一步提出對台北市發展有助益的提案。