鐵路地下化先導工程開工 賴清德讚：桃園百年建設

2018-09-15 14:00

［記者許倬勛／桃園報導］機場捷運延伸線A23中壢站暨鐵路地下化先導工程，今天上午舉行開工典禮，行政院長賴清德受邀出席，賴清德致詞時表示，A23站預計2026年通車，鐵路地下化後，將促使南北桃園緊密連結，是桃園的百年建設。

賴清德表示，桃園是國門之都，交通便利與市政發展對台灣至關重要，行政院會大力支持桃園市的發展，中央與地方將共同投入約2345億元，協助桃園市完成鐵路地下化、機場捷運延伸線及捷運綠線等相關交通建設。

桃園市長鄭文燦表示，交通部鐵道局規劃機捷延伸至台鐵中壢站，從機捷A21環北站起，沿線經A22老街溪站、A23中壢車站，採地下型式、全長2.06公里，A23站未來將與台鐵中壢站共構。

鄭文燦說，桃園鐵道建設共花2345億，佔中央前膽預算第二名，可見中央對桃園的重視，他也將和市府團隊一起努力，在議會大力的支持下，讓工程優質提前完工，為桃園市民提供更好的鐵道運輸服務。

交通部部長吳宏謀表示，機捷延伸線土建、軌道施工標於2013年底開工，A21已通車，A22站主體結構大致完工，僅剩土建細節，包括站內隔間、電梯、手扶梯；而A21環北站連接A22站約1公里，軌道建置工程已於6月動工，預計明年底完工，至於機電工程仍卡在招標階段，將重新檢討期程。A22站將在2022年7月完工通車，A23中壢站則在2028年7月完工。