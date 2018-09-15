手機伺服器系統有異 手遊兌換高雄電玩音樂趴門票時間延後

2018-09-15 13:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕「翻轉高雄Go﹗Go﹗Go﹗」闖關集雄幣、兌換高雄電玩音樂趴門票活動，因蘋果公司伺服器發生問題，導致iOS系統可下載時間比Android系統晚，高市新聞局為求公平，決定將兌換時間延到9月17日中午12時開始兌換。

「翻轉高雄Go﹗Go﹗Go﹗」為高市新聞局發表的新款手遊，內容都是高雄建設與景點，透過不低頭的遊戲設計闖關蒐集雄幣，累積2018枚雄幣，即可兌換高雄電玩音樂趴門票，2場音樂趴各800張票、兌完為止。

新聞局說明，音樂趴陣容堅強，邀請到八三么、荒山亮、新古典室內樂團、畢書盡、陳零九、機器人與女孩等知名歌手與團體，門票只送不賣，入場時間與方式另行公布。

手遊原定9月12日上午10點開放下載，卻有民眾反應於iOS系統App Store無法搜尋，新聞局立即委請手遊開發商高處理，經聯繫蘋果公司回覆，Apple Store已設定9月12日 上午10點開放，但因蘋果公司伺服器發生問題，無法即時同步APP資訊，導致iOS系統可下載時間較Android系統晚。

為降低使用iPhone手機玩家的影響，主辦單位決定高雄電玩音樂趴門票兌換時間，從原訂9月14日上午10時，延後至9月17日中午12時，讓玩家有更充分時間準備。

新聞局說明，高雄電玩音樂趴門票兌換方式，是iOS與Android同步開放，遊戲採分數累積（2018分），並無排名或是門票優先發放問題，對玩家兌換門票權益將不受影響，感謝玩家對本遊戲支持，也請各位玩家見諒。詳情可至網站查詢。