雲林1天約產3萬支路邊菸蒂 「藝」起推動不落地

菸灰菸蒂不落地裝置藝術裡頭有400個菸屁股。（記者詹士弘攝）

2018-09-15 13:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林每天產出近3萬支路邊菸蒂，由於菸蒂不易分解，已造成環境污染及危害，環保局今天在斗六火車站前與民眾一同宣示菸灰菸蒂不落地活動，並展出菸灰菸蒂不落地裝置藝術，菸蒂怪的肚子裡除了農業首度的農產品外，還有400個菸蒂，希望由環保與污染的反差，喚起民眾對亂丟菸蒂的重視。

雲林縣環保局長代理局長張喬維表示，雲林縣吸菸人口約14萬人，超過20%的菸蒂沒有妥善處理，等於全縣每天會產生3萬支的路邊菸蒂，香菸濾嘴是塑膠材質，需要15至20年才能分解，如果接觸到土壤甚至是水或海洋，對整體環境、動植物都會產生長期毒害，甚至會帶入食物鏈中，最終再回到人體。

斗六市長參選人林慧如表示，不少民眾以為把菸蒂丟到排水溝的排水孔裡，眼不見為淨，其實菸蒂會造成排水阻塞，進入下水道後會污染河川及海洋，長期的危害難以想像，民眾千萬不要以為將菸蒂丟進排水孔就不會造成污染。

雲林縣環保局以「農業首都」的概念設計出菸灰菸蒂不落地裝置藝術，已放置在斗六火車站展示，裝置藝術以地球為主體，一側展現乾淨的水層及土壤孕育出雲林縣豐富甜美的蔬果，另一側則呈現菸灰菸蒂污染水層、土壤及空氣，間接危害蔬果及周圍環境，以強烈對比方式警示民眾應養成菸灰菸蒂不落地的習慣。

裝置藝術裡頭有400菸屁股，是3個工作人員各花90分鐘到戶外撿拾菸蒂的成果，等於每一分半鐘就可撿到一個菸屁股。

環保局鼓勵商家認養清理周邊5公尺環境、住戶養成維護住家週邊2公尺清潔的習慣，依「廢棄物清理法」規定，違規亂丟菸蒂可處1200元以上6000元以下罰鍰，希望民眾勇於檢舉。