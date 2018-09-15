世界清潔日 李應元、林智堅同台宣傳菸灰菸蒂不落地

2018-09-15 13:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府今於新竹車站前舉辦「2018世界清潔日菸灰菸蒂不落地環境教育推廣活動」，由市長林智堅、環保署長李應元同台推動「菸灰菸蒂不落地」，並揭幕以菸蒂製作的裝置藝術，希望喚起民眾保護環境的初心。李應元肯定林智堅投入環保工作的努力，指「未來經費全力支持新竹市」，林智堅也籲請民眾共同愛護環境，維護環境整潔。

今天是世界清潔日，全國22縣市政府及6個環境教育區域中心串連辦理「菸灰菸蒂不落地」環境教育，由環保署、桃竹苗環境教育區域中心與新竹市政府共同辦理，另設置環境教育宣導攤位，特別安排外籍青年環境教育家，對外籍人士解說菸灰菸蒂不落地，了解隨意丟棄菸蒂會觸犯法規遭到罰款，並教導菸蒂的正確處理方式。

李應元說，新竹市作為科技大城，在環保上也持續向國際大城看齊，竹市有一流水質改善工程，用礫間接觸鋪氧氣畫的生態工法，讓水質更乾淨，在林智堅的帶領下，未來環保署將全力提供經費支持，讓新竹市變成全台灣第一的城市，也讓新竹市成為菸蒂不落地的國際科技城。

林智堅說，過去火車站尚未改造前，花圃下方都是菸蒂，因此市府向中央爭取經費、與台鐵協調進行改造，添加廣場、路樹、風雨走廊與燈光，環境一旦變得更明亮整潔，菸蒂也就越來越少。