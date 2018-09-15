大安區農會辦研討會 鼓勵養豬戶朝5方向努力

2018-09-15 12:59

〔記者歐素美／台中報導〕大安區農會舉辦毛豬產銷業務發展研討會，鼓勵養豬戶朝飼養技術、飼料營養、育種技術、畜產加工、環保發電等5大方向努力，讓大安區養豬產業達到產銷一體，創造更好的收益，永續發展。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安區於民國63年成立養豬專業區，成為台中市養豬重鎮，民國86年3月台灣發生口蹄疫，豬肉與種豬外銷中斷；民國90年加入GATT（現WTO）開放豬肉進口，致肉豬飼養頭數從1300萬頭萎縮至570萬頭。

好不容易，今年7月台灣終於脫離口蹄疫區，豬隻停止施打疫苗，但中國卻在8月傳出非洲豬瘟等，農會因此特別聘請行政院農委會畜產試驗所澎湖工作站主任林正鏞演講「台灣養豬事業的發展與願景」，讓豬農了解如何提高飼養技術，增加肉質飼料換肉率等，節省養豬成本，增加豬農收益。

為輔導轄內優良黑毛豬飼養，強化在地豬農對農會的向心力，大安區農會並特別在會後舉辦「優良黑豬辦桌料理」品嚐活動，準備了五福拼盤、肉絲三鮮羹、東坡肉、佛跳牆、地瓜粉蒸排骨、松坂海鮮鍋、炸豬排等豬肉料理，希望透過品嚐活動讓在地豬農了解到黑毛豬的高品質肉質及高經濟價值，並提高轄內黑毛豬飼養的數量。

大安區農會永續經營在地養豬產業，並建立「飛天豬．安農」品牌，研發安農香腸、安農鹹豬肉、安農純肉貢丸、安農肉鬆等產品，從豬隻拍賣、屠宰到加工，全程嚴謹把關，生產一條龍，並秉持安心、安全、安食及不添加防腐劑、不摻粉、不添加人工色素及人工香料、人工腸衣，堅持以傳統工法製作，讓消費者吃得安心。