彰化風電港開發案 祭出獵人術…

2018-09-15 11:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政院將全額補助4.2億元經費興建彰化風電港，作為全台風電運維碼頭人員進出維護的主要港口，為此，彰化縣政府日前已與台灣港務公司完成簽定「彰化風電港」開發合作簽署備忘錄（MOU），MOU的首件合作內容從延攬人才出發，將由營隊研習營挖掘、獵取人才。

2025年前，台灣離岸風電5.5GW設置容量，已全數分配完成，彰化縣外海占8成共計4GW，因應日後送電營運，港口基礎建設必然不可缺少，行政院選定在彰濱工業區鹿港區內的漁港預定範圍及其周邊土地，佔地約35公頃，規劃作為「離岸風電運維基地」的風電港，這項規劃案已列入經濟部去年提出的「風力發電4年推動計畫」，由經濟部全額吸收開發經費，4.2億元包含規劃作業費和工程建造費。

因應興建風電港，縣府與台灣港務公司簽訂MOU也有實質進展，雙方將於下個月（10月）第3週和第4週的週休假日共同舉辦「風電運維雙港大專見學營」，分20日與21日、27日與28日共2梯次，每梯次名額40人，全程免費參加。

報名資格設籍或學籍於彰化縣的高職以上在學生或是近2年畢業生，課程將以活潑生動的營隊形式，邀請風電相關領域的專業人士進行交流分享、互動討論，研習內容包括台灣離岸風電政策推動現況、相關產業整體布局規劃，涵蓋港口作業實務及從業人員需求與培訓課程，同時安排學員實地參訪彰化運維港預定地、台中港。意洽縣府綠能推動辦公室（04）7282383分機12。