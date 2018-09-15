回鍋教育部政次首度「登場」 范巽綠：教育部面對艱巨問題

教育部政務次長范巽綠出席107年度SUPER教師頒獎典禮。（記者陳志曲攝）

2018-09-15 10:52

〔記者林曉雲／台北報導〕回鍋教育部政次後，范巽綠今天首度「登場」，出席全國教師工會總聯合會舉辦的「全國SUPER教師」頒獎典禮。范巽綠致詞時坦言，回鍋擔任政次的例子很少，但教育部現在面對艱巨的問題，沒有那麼穩定，在關鍵時刻，教育部長葉俊榮邀請她用過去的經驗，和各地方行政團隊互動，給教育部支持。

范巽綠表示，課綱是最後一哩路，各縣市如火如荼進行，最重要是回到老師，她從以前到現在，更早曾在民間參與教改，針對歷史任務及教師發展，是可以做很多專業對話，她也不認為自己是行政官僚代表，她看到SUPER教師評審入班觀課和訪談，得獎人和家長、同事及社區互動良好，學生是一粒種子，老師是促使學生發芽茁壯的發光體、充滿能量，

范巽綠表示，全教總指英明的教育部長和次長帶領教育往前進時代已過去，的確是，現在講的是自發互動共好，未來真正能改變台灣的就是老師，不停帶動台灣教育往前走。對岸（中國）很羨慕台灣，中國教科書又改回統編本，教師自主發揮專業在哪裡？中國又走回去，相信中國的教育團體來台灣是真誠民間交流，台灣限制比中國少。

范巽綠也表示，鼓山高中校長莊福泰是很感性的人，他質疑老師被繁瑣行政壓垮，如何把心力放在學生身上，那次發言相對重要，做了很大減量，各縣市教育局處也不再有統合視導考評，由量化改成質化，大家都在減量，希望提高教育行政體系輕盈化，否則自己就苦不堪言，她回教育部第6天最大感想，教育部同仁好辛苦，面對問題日益困難，邱乾國署長說他撐不下去，工作太沈重壓垮他，中央考核應儘量簡化質化，未來繼續努力。

范巽綠表示，她期待台灣教改，最難改革的是課程改革，這次是老師自己動起來，全世界因科技改變，帶來生活和教育改變，老師善用科技改革力量，改變教育面貌，期待SUPER老師16年來累積最棒最無私的菁英老師，用生命改變生命，學校有SUPER老師和社群，一定是起飛學校，也期待有更多國際連結，特別是華人地區。

全教總理事長張旭政表示，范巽綠回鍋當教育部政次，全教總認為范是可以專業對話的政務官，但仰仗英明部次長或校長辦好教育的時代已過去，每個教育工作者均要扛責，而全教總在本週一接待中國上海教育工會，幾乎所有老師都是會員，工會有龐大資源，會費是直接從老師薪水扣，但他認為台灣教育遠比上海教育有更強大的生命力，上海教育強調經濟和升遷因素引導教學績效，擔任工會理事長無額外加給且要付出非常多時間，引發上海教育工會的質疑，全教總夥伴皆如此，為了教育更好而付出，SUPER教師亦如此，教育目的在彰顯生命的意義。

張旭政也向范巽綠政次喊話表示，高市鼓山高中校長莊福泰數年前得全國SUPER教師獎時，曾提及行政減量的問題，教育部也有在動，但基層老師的感受不明顯，他近日和一位實驗學校校長對話，該校長也提及公文一堆的困境，教育現場渴望回歸教育本質，但公務結構文化不易改變，另，師培也是要面對的問題。