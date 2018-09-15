封園3年重新開幕！內洞國家森林遊樂區祭出半價優惠

內洞國家森林遊樂區南勢溪流域。（翻攝自林務局）

2018-09-15 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕新北市烏來區的內洞國家森林遊樂區受災封閉3年後，今（15）日重新開園，今日起到本月30日，無論平、假日，祭出入園門票40元半價優惠。

據農委會林務局新聞稿表示，內洞國家森林遊樂區3年前，因強颱蘇迪勒挾帶累積雨量高達776.5毫米的超大豪雨襲擊，重創園內的步道及樂水橋等重要設施；因此在閉園期間，投入超過一億元資金維修、整建共12項工程。

目前園內打造1公里長的觀瀑無障礙步道，全程平坦，適合全家老、中、青三代同遊，且園內的森林浴及賞景步道是，是民眾登山健行的好選擇。

為慶祝今日的復園，園區安排信賢部落耆老祈福儀式、手作泰雅族工藝品、體驗泰雅族射箭等活動，且民眾還可在園內品嘗到信賢部製作的竹筒飯。

除了入園門票優惠，林務局也指出，今日搭乘烏來台車不限次數，只要30元；其餘至30日的優惠期間，憑入園門票票根搭乘烏來台車，也可享30元優待票價。

林務局強調，內洞國家森林遊樂區位處低海拔森林環境，座落於南勢溪與內洞溪的交匯處，孕育著豐富的蕨類植物以及烏來特有的動植物等資源，而內洞瀑布則是園內知名景點之一。