小村落變水世界！全台首座水龍頭觀光工廠 彰化誕生

水龍頭觀光工廠打造了1座相當於1層樓高、全台最大的水龍頭噴水池造景。（記者張聰秋翻攝）

2018-09-15 10:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台9成以上的水龍頭來自彰化縣鹿港鎮頂番婆一帶，為當地贏得「水龍頭故鄉」美譽，由在地業者耗資7千萬元，打造台灣首座以介紹水龍頭為主題的觀光工廠「水銡利廚衛生活村」，園區3D立體彩繪和各式各樣的水龍頭造景，讓小村落變成立體海洋世界，好比海洋館，非常特別！

彰化縣觀光工廠如雨後春筍般林立，今年預計還會有2到3家觀光工廠成立，全縣目前12家通過經濟部認證的觀光工廠評鑑，包括白蘭氏健康博物館、台灣穀堡、華新MASK創意生活館、台塑生醫健康悠活館、台灣玻璃館、台灣優格餅乾學院、愛玩色創意館、樂活觀光襪廠、縀帶王觀光工廠、興麥蛋捲烘焙王國、襪仔王觀光工廠，以及今天開始試營運的水銡利廚衛生活村。

縣府建設處指出，水五金產業雖是傳統製造業，但業者不斷研發創新，生產水龍頭等五金產品，行銷國內、國外世界各國，產品更由傳統廚房、衛浴設備，延伸到酒吧檯上，生活周遭處處都有彰化水龍頭的蹤跡。

建設處表示，業者產品創新，經營內容多角化經營，轉型成立觀光工廠，打造介紹產業故事的新天地，民眾走進觀光工廠，透過視覺、聽覺和自己動手做，了解水龍頭產業製作流程，還可當場DIY組裝1支屬於自己的水龍頭。

水銡利廚衛生活村位於彰化縣秀水鄉下崙村育民巷2號，園區打造1座相當於1層樓高、全台最大的水龍頭噴水池造景，牆面和天花板維妙維肖的立體彩繪圖案，以海底世界為設計主題，介紹水龍頭的由來與製程、水五金的典故與特色，園區佈置水資源3D數位互動體驗，還有八色水龍頭DIY體驗區和水龍頭裝修體驗區，來此好比進入休閒渡假村，體驗慢活的樂趣。