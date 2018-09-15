恐怖「山竹」經過國境之南 中國遊客無懼巨浪搶拍照

恐怖強颱「山竹」雖未登陸台灣，但強大威力從鵝鑾鼻南方海域經過，掀起恆春半島巨浪風雨，民眾大多進入屋內躲避，唯有「勇敢」中客無懼風雨，好奇到海邊觀浪拍照留念。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-15 09:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恐怖強颱「山竹」雖未登陸台灣，但強大威力從鵝鑾鼻南方海域經過，掀起恆春半島巨浪風雨，民眾大多進入屋內躲避，唯有「勇敢」中客無懼風雨，好奇到海邊觀浪拍照留念。

恆春半島受到「山竹」外圍影響，一早就出現明顯風雨，超過10級陣風狂吹，南灣、小灣、船帆石等海域掀起超過4米大浪，墾管處自昨起已封閉所有海域遊憩活動。

墾丁地區雖然僅間歇雨勢，但海邊風浪驚人，不少中國遊客對於巨浪好奇，不懼頻頻拍打上岸的風浪，無視雨傘被吹走開花，堅持留下紀念照，讓不少居民直呼「原來這就是狼性。」

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