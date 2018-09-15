「山竹」外圍環流到 吳德榮：迎風面豪雨、背風面吹焚風

受山竹颱風外圍環流影響，北部山區、東半部及屏東等地區慎防大雨。（擷取自中央氣象局）

2018-09-15 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕今年最強颱風「山竹」已於今凌晨在菲律賓呂宋島北部登陸，其外圍環流也將從今起影響台灣，氣象專家吳德榮表示，北部山區、東半部及屏東等地迎風面氣流抬升，將有大量降雨，至於西半部平地則應位處背風面，僅受輕微影響，甚至還有焚風發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，氣象局凌晨2時測得山竹颱風中心平均風速達每秒60公尺，再次超過今年最強紀錄，不過山竹在凌晨2、3時登陸呂宋島後，受地形破壞，強度亦將減弱。他說，山竹進入南海後會再重組，將回到較強的強度。

吳德榮進一步表示，隨著山竹颱風接近，外圍環流影響的結果將為北部山區、東半部及屏東山區帶來大量降雨，部分降雨更將擴及西半部山區。不過，西半部平地則因位處背風面，氣流沉降、水氣變乾，受影響相當輕微，台南以北至新竹地區還有焚風發生的機率。

吳德榮表示，明起轉東南風，位處迎風面的台東、花蓮及高屏山區將轉有較大降雨，下週一（17日）起天氣好轉，午後各地有機會出現雨勢，下週二至週五（18至21日）各地回到晴朗炎熱的天氣，山區午後將有雷陣雨發生的機率。