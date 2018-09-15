強颱山竹今最接近台灣！ 東部、南部豪大雨特報

預估山竹今天最接近台灣。衛星雲圖。（圖翻攝自中央氣象局）

2018-09-15 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）強烈颱風「山竹」最接近台灣，氣象局於宜蘭縣、高雄市、屏東縣發布大雨特報，花蓮縣與台東縣發布豪、大雨特報，並提醒民眾避免前往海邊活動。

氣象局目前持續發佈第22號強烈颱風「山竹」的海上颱風警報，台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。今天凌晨2時颱風中心位於鵝鑾鼻南南東方450公里之海面上，未來將持續朝西北西移動，預估今天最接近台灣。

氣象局表示，受到22號颱風外圍環流影響，今天台灣東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，東部、東南部及屏東地區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，東北部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，西半部地區易有局部焚風發生，可能會出現37度以上高溫，金門地區亦有35度以上高溫發生的機率，其他地區高溫約31至34度。

氣象局提醒，今天起台灣附近各沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪，其中台東及蘭嶼地區已經觀測到6至8米以上的長浪，各地沿海有較大風浪，請民眾避免前往海邊活動。

氣象局預估，週日（16日）持續受第22號颱風外圍環流影響，東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，東部、東南部及屏東地區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，東北部地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，沿海風浪大，請避免海前往海邊活動。隨著颱風逐漸遠離，下半天各地風雨逐漸減小。

空氣品質方面，受颱風環流影響，西半部空品區位於背風側，擴散條件較差，其中竹苗至雲嘉南空品區可能受下沉作用影響，須留意空氣污染累積情形。中部為「紅色警示」等級，竹苗、雲嘉南為「橘色提醒」等級，北部及高屏空品區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

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