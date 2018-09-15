爸媽快看！如何培養孩子學習力 兒科醫師有4個撇步

醫師陳敏恭建議孩從小親子共讀，陪養閱讀習，可增加學習力。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-15 06:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕如何培養孩子學習力，是許多家長關心的議題，弄錯方向反而會讓孩子承受過多壓力，兒科醫師綜合兒童生心理和國內研究，提供4訣竅，從小培養閱讀習慣、學習時做筆記及學音樂、規律的作息要早睡，及鍛練體力與均衡營養，讓孩子在學習更聰明。

台中醫院小兒感染科主任陳敏恭建議，從小培養閱讀習慣、家中書櫃取代酒櫃，讓孩子從零歲時就接觸閱讀、培養親子共讀，家長念故事給孩子聽，日後逐漸與孩子一起朗讀，建造書香環境。

陳敏恭說，學習方法有撇步，建議孩子從5、6歲開始學音樂或簡單的樂器，可認識樂譜及記譜，音樂也能舒壓，另外也鼓勵上課時動手勤作筆記或寫眉批，加深印象及複習，多與同學切磋功課，相互激勵，可提升學習效果。

規律作息很重要，小學低年級應於8點半至9點半上床就寢，高年級可到10點半前，根據研究報告，作息不規律或太晚睡覺的小孩，學業的表現都較差。

陳敏恭指出，足夠的運動可增加憶力，英國運動醫學雜誌報導夠的運動可提升中學生的數學成績，CNN說曬太陽可以增進腦部健康，他說，精神好時可學習具挑戰性的功課或是較不喜歡的科目，提升學習力。

陳敏恭也指均衡的營養可增加記憶力，CNN今年報導藍莓、蔬菜、富含脂肪的魚、雞蛋有這個好處，TIME雜誌也報導，早餐多吃高纖維、高澱粉類，提升孩子上課的精神與專注力。

陳敏恭也分享14歲女兒學習歷程，家人從女兒1、2歲就開始教她英文歌、念繪本，5、6歲時學鋼琴、小提琴，而自己家中有大書桌，全家人喜歡聚在一起看書，也有共用書房，從小到大功課也是名列前茅，學習自動自發，而且喜歡跳繩和游泳，直到現在仍持續練習，而大兒子也是念書、音樂及打籃球都愛，今年也考上高中第一志願。