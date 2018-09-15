09/15 各報重點新聞一覽

2018-09-15 06:11

自由時報

著名宮廟悍佔國土

「神明指示竊佔國土」？交通部觀光局今年三月份公布竊佔國土、濫墾山坡地的露營區業者引起關注，法務部調查局除前天發動第三波全台查緝行動，查緝竊佔、破壞國土四十一件，總面積超過四十四萬平方公尺，相當於五十五個足球場大，還約談一○四名犯罪嫌疑人到案，其中位於新北市石碇區知名宮廟「靈山行德慈惠堂」，廟方坦承竊佔國土擴建，卻聲稱依循「神明意旨」，堅不認錯。

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彰化縣長選舉 本報民調// 魏明谷31.31％ 王惠美30.52％

年底百里侯選舉，彰化縣被藍綠陣營視為決戰中台灣的重要一役，本報昨晚最新出爐民調顯示，尋求連任的民進黨籍彰化縣長魏明谷獲得卅一．三一％支持度，國民黨參選人王惠美則獲卅．五二％選民支持，雙方差距僅○．七九個百分點，未表態達卅五．四八％。

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道士被撞無法跪誦 判賠52萬

害道士不能跪唸，判賠五十二萬元！擔任道士常做法事的游姓男子，騎機車與廖姓騎士發生擦撞，造成右髕骨骨折，認為廖男害他無法下跪誦經，除了醫療費及慰撫金，也要求廖賠償他「停工半年」的工作損失；新北地院考量游男職業特殊，確實因傷影響祭祀活動，依每月上班十五天、日薪四千五百元計算，判決廖男應賠償五十二萬餘元。

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蘋果日報

駐大阪處長輕生亡 處理關西風災挨批 遺書：我感到痛苦

強颱燕子4日重創日本關西地區，關西機場因此關閉，滯留日本台籍旅客先是在網路爆料，要求我駐大阪辦事處協助解決住宿問題遭冷言以對，後又因機場疏運未照顧台人痛批外館；外交部要求檢討。各方壓力湧向駐大阪辦事處，處長蘇啟誠昨（14日）在官邸留下遺書，提及對滯日台人因應措施遭批判讓他感到痛苦，自殺結束生命，享壽61歲。

蘋果官網開賣僅45分鐘就沒貨 最貴iPhone預購搶光

史上最大最貴iPhone昨開放預購，雖然外界預估超高價格將使買氣減弱，但果粉再次展現鐵桿忠誠度，有單一電信業者短短10分鐘內預約瀏覽人次就破萬，《蘋果》實測蘋果官網，開賣45分鐘後，已無法提供取貨。雖然業者大多提供特定資費搭配iPhone X舊機換新機、可買到0元新iPhone，但達人提醒：「不划算！」

聯合報

破天荒！法部政次蔡碧仲 代理花蓮縣長

花蓮縣前縣長傅崐萁遭判刑確定將入監，行政院昨天核定由法務部政務次長蔡碧仲代理花蓮縣長，下周一（十七日）上任。這項派代安排，跌破眾人眼鏡，也是台灣地方首長代理史上，破天荒由司法系統首長代理地方行政首長。

全台濫墾濫倒 達55個足球場大…赫見打卡熱點

調查局前天全省同步掃蕩違法經營露營區、非法占用國有地、濫墾山坡地、非法傾倒廢棄物及環保犯罪的不肖業者，查緝破壞國土面積逾四十四萬平方公尺（相當於五十五個足球場大），共約談一百零四人到案。

中國時報

駐日外交官輕生

燕子颱風重創日本關西地區，造成交通混亂，上千台灣旅客受困，駐日代表謝長廷、駐大阪辦事處人員被罵翻。駐大阪處長蘇啟誠昨天驚傳在住所上吊自殺，享壽61歲；據NHK等日媒報導，他留下遺書給家人，內容寫道：他不堪外界嚴苛批評，感到痛苦。

政治大亂鬥陳景峻辭北農董座

台北市政府與台北農產運銷公司間風波不斷，未料，屢被質疑「不專業」的北農總經理吳音寧沒下台，身兼副市長與北農董事長的陳景峻14日卻宣布請辭。陳景峻昨否認請辭與吳音寧有關，但也無奈坦言北農成為政治角力場，自己身兼二職角色混亂，請辭是最好的辦法。