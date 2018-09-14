金門95歲阿嬤扮一日拍賣官 華山基金會募得近45萬

華山基金會舉行慈善音樂拍賣會，95歲李阿嬤（中坐者）扮演「一日拍賣官」，為現場增添不少溫馨氣氛。（記者吳正庭攝）

2018-09-14 23:18

〔記者吳正庭／金門報導〕華山基金會今天舉行慈善音樂拍賣會，邀請95歲李阿嬤客串「一日拍賣官」，阿嬤雖然聽力有些退化，但在她的親和力感染下，果然將拍賣品一一拍出；現場共募得近45萬元；華山並邀請金門創作歌手鍾鎮宇、許翼騰熱情公益演出。

華山基金會志工說，李阿嬤面對身體衰退及親友凋零，曾一度無助與失落；自從華山基金會2017年開始定期關懷訪視，志工們都看到阿嬤的轉變，曾經淡然的臉上開始有了笑容，得知有機會參與拍賣會，李阿嬤說：「甘溫大家不棄嫌！能夠幫助更多需要關心的老人，感到很開心。」

國民黨金門縣黨部主委林芳旋說，過去長期在軍旅服務，即使官拜少將，就連母親在世時，都有一段時間無法隨侍在側，還好有華山基金會的志工幫忙，也讓他退伍後能順利銜接與母親相伴的日子。

這場慈善拍賣會由王大夫一條根總經理王建順、金門國際獅子會長王國代、金龍國際獅子會長洪麗雯、金龍國際獅子會獅友黃景麗、立法委員楊鎮浯、縣議員李誠智、台開集團總經理邱于芸、大河國際股份有限公司吳伯揚等人得標，拍賣品募得30萬3000元。

另外，三失老人常年服務經費由烈嶼鄉長洪成發、縣府社會處長陳世保、金酒公司總經理張鳴仁、木蘭國際獅子會長許雪芳、葉子國際娛樂有限公司總裁林燁筠、金寧鄉民代表會主席陳成泉、金寧鄉代表翁明惠、金門國際獅子會、金龍國際獅子會、木蘭國際獅子會、縣議員李應文等人現場捐款計14萬2700元，慈善拍賣會共募得44萬5700元。