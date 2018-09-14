怪賊折斷植物偷混凝土試體 東螺溪遷粉蝶繁殖現危機

只要15天至20天，遷粉蝶幼蟲就能羽化變態成蝴蝶。（湖埔社區大學提供）

2018-09-14 23:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕蝴蝶危機！彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹隧道上有一座蝴蝶廊道花園，廊道入口種植矮仙丹、望江南、食茱萸等多種蝴蝶食草樹，但花園近日出現怪賊，專偷花圃擋土用的混凝土試體，怪賊為了方便搬運，竟把望江南樹折斷，造成大半樹葉枯萎，由於目前是遷粉蝶（淡黃蝶）繁殖期，沒有樹葉幼蟲無法進食恐餓死，甚至缺乏保護被鳥類啄食，復育生態出現危機。

東螺溪沿岸曾經雜草叢生，湖埔社區大學8年前號召志工，一步一腳印打造一座蝴蝶廊道，目前已復育達40至50種類蝴蝶，為維持生態永續，在蝴蝶廊道兩旁種植一處約10坪大的蝴蝶食草花園，惟水岸地水土維持不易，周圍特地鋪上堅固的混凝土試體當護土，近日竟有民眾趁志工未查，悄悄竊走近50根試體，等發現花圃土方坍落，才知被偷。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，混凝土試體並不是高價值品，遭竊也頗感意外，比較擔心的是近日常有大豪雨來襲，花圃周邊少了混凝土試體，土壤容易流失，種植給蝴蝶當食草的矮仙丹、望江南、食茱萸、飛龍掌血、柑橘類等植物也會不保。

林淑玲也憂心的說，最近是遷粉蝶繁殖期，雌蝶會選擇產卵在望江南樹上，方便幼蟲食用，一個週期約20天就能羽化成蝶，可是這名竊賊疑似為了方便搬運，把一株枝葉茂密的望江南從底部折斷，目前已經出現樹葉枯萎症狀，樹上近百隻幼蟲沒葉吃可能餓死，也無法躲藏易遭鳥類獵食，復育出現危機。

湖埔社區大學生態指導老師謝文猶說，這株望江南種植1年多，每月能孵育近百隻遷粉蝶，是園區重要的食草，這次無端遭破壞，只能趕緊把幼蟲移到相關豆科植物，能救多少是多少，呼籲民眾，公共財維護不易，要有公德心。

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遷粉蝶幼蟲最愛食用望江南。（記者陳冠備攝）

一株茂盛的望江南，可供上百隻遷粉蝶幼蟲到羽化成蝶20天的食物。（記者陳冠備攝）

湖埔社大利用工程測試用的混凝土試體當花圃護土。（記者陳冠備攝）

東螺溪出現怪賊，竊走蝴蝶廊道花圃近50根混凝土試體，土壤恐遭雨水沖刷流失。（記者陳冠備攝）

竊賊疑似為偷混凝土試體，折斷專門給蝴蝶幼蟲食用的望江南，樹枝枯死，樹葉掉落大半。（記者陳冠備攝）