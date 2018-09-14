台中國際動畫影展 21日開始售票

「2018台中國際動畫影展」開閉幕片公布及售票記者會，由市長林佳龍（中）等人共同宣告影展即將開跑。（記者黃鐘山攝）

2018-09-14 23:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕「2018台中國際動畫影展」10月11日至16日登場，9月21日起開始售票，開閉幕片《重甲機神》與《狗狗傷心誌》均為台灣動畫長片。市長林佳龍表示，市府積極推動影視發展，盼讓台中成為拍片最友善的城市。

市府新聞局今日舉辦「2018台中國際動畫影展」開閉幕片公布及售票記者會，由林佳龍、台中國際動畫影展節目總監石昌杰、開幕片《重甲機神》導演黃瀛洲、閉幕片《狗狗傷心誌》製片余為彥等人，共同宣告影展即將開跑。

林佳龍表示，他是電影迷，從小就很愛看電影，透過電影可以影射出許多人生體驗，是很美好的時光。這次影展除了展出國內作品，也有許多國際作品參展，邀請大家用放鬆的心情來看動畫電影。

他又說，為發展影視、動漫產業，市府在霧峰興建「中台灣影視基地」，提供亞洲最好的水景場地；水湳智慧城興建「中台灣電影中心」，與文化部合作將部分區域作為國家漫畫博物館；規劃第四市場為中台灣漫畫及插畫家進駐基地；興建「中山73」台中市影視藝文空間。

新聞局指出，台中國際動畫影展邁入第4屆，這次以「奇幻與真實」為主題，共規劃72場放映活動，將為影迷帶來51個國家及地區、241部動畫作品，並規劃免費戶外放映、校園選片指南和國際專題講座等活動，要讓觀眾盡情馳騁於真實與奇幻交錯的動畫世界中。

新聞局表示，2018台中國際動畫影展將於10月11日至16日在台中站前秀泰影城與凱擘影城舉行，9月21日中午12點起於ibon售票系統實體機台及網站開始售票。