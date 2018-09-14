百年麻豆文旦樹竟只剩「1.5棵」 柚農這麼說…

柚農王佑鑫小心呵護這棵百年麻豆文旦樹。（記者楊金城攝）

2018-09-14 22:21

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆還有百年文旦樹？64歲柚農王佑鑫是敢以「百年老欉文旦」為名販售的第一人，禮盒賣到知名百貨公司，他原本有3棵百年麻豆文旦樹，目前僅一棵存活，另一棵「半死不活」。

台灣最早栽種文旦紀錄，約在清康熙年間從福建移植到嘉義、宜蘭，道光年間（約1850年）在麻豆區北勢里買郎宅種出改良的「麻豆文旦」，一般認為，麻豆最後一棵百年麻豆文旦樹已於多年前死於淹水。

麻豆郭姓、李姓柚農說，文旦樹齡30年以上即可稱老欉文旦，5、60年樹齡的麻豆文旦樹還不少，7、80年以上的麻豆文旦樹較少，活到100歲文旦樹則十分罕見，需要專家鑑定。

王佑鑫在老家麻豆磚仔井的柚園，從他祖父時代就開始種麻豆文旦，10年前還有9棵老文旦樹，他說，曾請來國立中興大學、嘉義大學教授鑽孔調查，推估當時有94年樹齡，至今約104歲，但百年麻豆文旦樹不好照顧，現僅存活2棵，其中1棵更因立枯病奄奄一息。

王佑鑫另有5棵約80歲文旦樹、13棵68歲文旦樹，百年文旦今年只採收600多台斤，銷售一空，其他老欉文旦也賣到只剩1000多台斤。比較健康的一棵百年文旦樹，被他視為寶貝。