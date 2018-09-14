永華國民運動中心新開幕 打「美女牌」吸眼球！

南市首座永華國民運動中心。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-14 21:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「永華國民運動中心」新開幕，市府祭出「美女牌」行銷宣傳，邀請網路人氣很旺的林鮭魚拍攝系列開箱文影片，希望以更有創意，貼近民眾的影片，吸引觀光人潮，也讓市民對市政建設有感！

林鮭魚開箱示範一項項試用運動設施，讓人彷彿身歷其境，感受到運動趣味，其中與體適能中心帥哥健身教練的互動讓人直呼有趣、可愛，兩人的高顏值與互動十分吸睛。

新聞處長許淑芬指出，現在很多人喜歡在網路上觀賞影片，具有創意與趣味的影片更能吸引眾人的目光，尤其現在很流行開箱文影片，因此市府規劃網紅帶路開箱文的方式，以活潑逗趣的影片內容，進行城市行銷，相信會有很好的效果。

永華國民運動中心有多元的運動設施，包括先進的健身器材，可以用腳發電，將運動的動能轉為發電，健身又環保，以及具有特色的空氣槍射擊場，以及游泳池、體適能中心等，並結合北側綠地廣場，有空中步道系統，形成一座都會區立體空中花園。

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《鮭魚帶你來開箱》永華國民運動中心宣傳短片。（擷自YouTube）

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永華國民運動中心體適能區有許多健身器材，並有教練指導。（記者洪瑞琴攝）

南市永華國民運動中心新開幕，吸引民眾洽詢報名。（記者洪瑞琴攝）