新豐康樂路下水道工程停滯 壅塞、事故多引爆民怨

新豐鄉康樂路與德昌街路口的雨水下水道工程停滯逾2個月，已發生多起擦撞事故，引發用路人抱怨連連。（記者廖雪茹攝）

2018-09-14 21:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕內政部營建署辦理新竹縣新豐鄉康樂路等道路雨水下水道工程，進場施工後，6月底在轉進德昌街的路口，因為遇到地下埋設台電高壓電管線，一時無法排除而喊卡，至今超過2個月已發生多起擦撞事故，用路人抱怨連連。

縣府工務處昨邀集營建署承包商泰欣營造、台電等相關單位開會協調。會議結論是，台電允諾在1個月內，遷移康樂路一段轉德昌街的第一支高壓電桿，不動地下管線；泰欣營造下週將進場結束路口轉彎處的工程，以維護行車安全。

新豐鄉長參選人姜政焜說，新豐鄉康樂路緊鄰台1線、明新科技大學、新竹工業區，車流量大，但康樂路一段與德昌街路口施作雨水下水道工程，原本雙線道變成單線道，工程圍籬妨礙通行、阻擋視線，導致尖峰時段壅塞，至今已發生至少4起車禍。他向施工單位詢問，對方卻把責任推給台電，讓用路人十分無奈！

泰欣營造詹姓工地負責人說，此工程在規劃階段，都曾經套繪各管線單位提供的路線圖，避開管線設計，但今年5月實際進場施工後，卻陸續遇到自來水、寬頻、電信等不同管線，與其所提供的路線圖有出入狀況，導致工程數度停工，並與各管線單位會勘確認、協調。

工程在6月底，施作到康樂路一段轉進德昌街路口時，發現地下有台電高壓線管線，牽涉到民生和工業用電，台電辦理停電遷移管線又須依相關規定公告、排班，工程因此暫停。

泰欣營造說，這項雨水下水道工程在4月3日開工，施工範圍包含康樂路、康泰路、泰安街及德昌街等4條道路，合計將施作1500公尺長的箱涵；採分段施工方式，以20公尺為間距，在路面架設圍籬，封閉道路外側約一車道寬。

泰欣營造說，工程原定2019日7月6日完工，但受到管線影響將申請展延。而除了德昌街，目前在泰安街的工程，也由於台電電桿遷移工期延宕，而將被迫暫停並延後約1個月。

相關影音