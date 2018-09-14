「山竹」風浪有多大？ 老船長拍影片疾呼不要去海邊

宜蘭蘇澳1名資深船長下午在當地拍攝到大浪景觀，呼籲民眾切勿在此時從事海邊活動。（民眾趙俊龍提供）

2018-09-14 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（14）日指出，颱風山竹7級風半徑達320公里，台灣沿海各地易因外圍環流影響出現長浪，宜蘭蘇澳1名資深船長下午在當地拍攝到大浪景觀，呼籲民眾切勿在此時從事海邊活動。

從影片中能見，蘇澳外海下午雖陽光普照、碧海藍天，但洶湧的浪潮打在防波堤上，目測高度可達3公尺至5公尺高，有鑑於宜蘭粉鳥林今日有名國中教師遭浪捲走，船長們在「爆料公社」貼文呼籲「千萬千萬不要去沙灘」，在岸邊的景觀餐廳喝咖啡看海就好。

許多網友聽聞此事後，均感到相當訝異，紛紛留言指出「不解為什麼一定要在颱風天去海邊」、「明後兩天可能還會出事」、「同樣的悲劇年年上演」、「藐視大自然的威力，無知」、「台灣四面環海，但是從小的教育從來沒教人認識這些海」。

中央氣象局發布海上強風特報，並指出明（15）日起在台灣海峽、北部、東南部平均風力可達8級至9級，風力秒速介於17.2公尺至24.4公尺，最大風力可達秒速28.5公尺至32.6公尺的11級狂風，巴士海峽風力則從13級起跳，最大陣風預測可達16級風。

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