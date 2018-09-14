連14年百萬行善 國際獅子會300E2區及15兄弟會澎湖助學

2018-09-14 23:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際獅子會300E2區及15兄弟會連續14年抵澎捐助澎湖國中小學童，每年都超過百萬元，今天在文光國小舉行捐贈儀式，由澎湖七美鄉親300E2區總監夏碧珠代表捐贈158萬7000元，縣長陳光復代表接受，其中10萬元指名給講美少棒隊。

今天捐贈儀式，除了國際獅子會300E2區及15兄弟會獅兄、獅眷與會，還有澎湖獅子會、西瀛獅子會及明燈慈善會澎湖分會也共襄盛舉，縣長陳光復、議員陳振中及51所國中小校長都出席，感謝獅子會連續14年對澎湖的善舉，造福低收戶學子。

縣長陳光復說，自己也是資深獅友，1982年擔任高雄市議員加入高雄自強獅子會，後轉為港都獅子會，因此學習獅子會行善精神，實施澎湖國中小學童營養午餐免費、大專學子每年交通補助費1萬元，明年國中小教室全面換裝冷氣，電費由縣政府編列預算支出，縣府再窮也不能窮教育。

此次國際獅子會捐贈158萬7000元，澎湖51所國中小雨露均霑，因此也難得出現51所國中小校長齊聚一堂的景象，近年來澎湖迷你國小講美國小上演少棒傳奇，總監夏碧珠特別移出10萬元，給小將們加菜打氣，由講美國小校長鄭源順代表接受，澎湖縣長陳光復也致贈感謝狀、榮譽縣民證感謝國際獅子會對於澎湖教育的付出。