台中市大雅區文雅國小 玉山圖書館啟用！

2018-09-14 20:05

〔記者歐素美／台中報導〕玉山銀行所屬玉山志工社會福利慈善事業基金會推動「黃金種子計畫」，為台灣偏遠地區國小捐建玉山圖書館，改善學習環境，台中市第9座玉山圖書館-大雅區文雅國小圖書館今天啟用！副市長張光瑤表示，感謝玉山銀行發揮企業的社會責任，在校園中打造空間溫馨、色彩繽紛的圖書館，也鼓勵學生放下手機多看書，透過閱讀豐富視野。

文雅國小玉山圖書館今天啟用，台中市副市長張光瑤、教育局專委郭明洲、玉山銀行董事長曾國烈、文雅國小校長黃智慧等皆出席。張副市長並代表致贈感謝狀予曾董事長，感謝玉山銀行熱心公益，為孩子營造良好的閱讀環境。

張副市長表示，雖然現在手機及平板電腦十分方便，可以快速搜尋到各種資訊，但是閱讀書籍的功能仍具有無可取代的魅力，感謝玉山銀行發揮企業的社會責任，為孩子打起空間溫馨、色彩繽紛的圖書館，很高興今天見證文雅國小玉山圖書館的成立，邁向嶄新的里程碑。

玉山銀行董事長曾國烈表示，閱讀能坐擁人生無形財富，玉山志工社會福利慈善事業基金會推動「黃金種子計畫」，勸募新建裝修學校圖書館，目前已從偏鄉往市區扎根，努力讓每個地方的孩子都能有舒適溫馨的閱讀環境。

教育局表示，每座玉山圖書館包括室內設計、施工、桌椅、書櫃、電視、冷氣、彩繪牆面及1千冊新書，總經費達300萬元，未來玉山志工基金會每年還會支援學校2萬元維護經費、每2年提供500本新書、每5年進行設備整修，讓玉山圖書館可以永續經營，持續撒下一顆顆知識的種子。

教育局也表示，市府致力推動閱讀教育，除每年舉辦豐富的各項推廣活動外，更持續提供豐富的硬體設備資源，而文雅國小近年來積極推廣閱讀，105至107年榮登台中市亮點學校三連霸，更於106年獲得教育部閱讀磐石獎，現在再增加玉山圖書館的閱讀資源，將可讓校園閱讀風氣更為普及。