台北市首家！北榮醫學中心級日照中心啟用

蔡英文總統（中）出席台北榮總全人創新日照暨長照推動成果展。（北榮提供）

2018-09-14 18:38

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市第一家醫學中心級日照中心！台北榮總附設「遊詣居日間照顧中心」今日正式啟用，總統蔡英文到場給予肯定，提及榮民醫院、榮民家遍布全台，對於榮民需求熟悉，而榮民是長照2.0重點服務對象，期待以高齡醫學為基礎布建長照體系，提供所需照護、延緩衰老，並分享經驗。

「遊詣居日間照顧中心」以開放式無障礙空間，提供多元化活動課程與功能訓練，維持長者尊嚴，並提升生活品質，預防與延緩失能與失智的進展；另設有醫療等級物理治療與職能治療設備、懷舊回想屋與音樂空間、公共活動區與陽光室，以及有照顧夥伴智慧機器人。

退輔會主委邱國正說明，配合長照2.0政策，目前各級榮院與部分榮家均申辦日照中心，預估年底有18家開辦。其中，台北榮總以多年在高齡醫學的成功發展經驗，在台北市成立第一家醫學中心級日照中心，並結合人文與科技，提供全人照顧。

邱國正指出，台北榮總與委託經營的台北市立關渡醫院也均是台北市北投區A級社區整合型服務中心，積極連結社區資源，並進行個案計畫與管理，使每位民眾依其長照需求提供彈性、整合的多元服務。

台北榮總院長張德明強調，建立完善的長照體系已成為社會安全體系的重要議題。該院身為國家級醫學中心，需要提供長照教育訓練與研究發展的量能，設立日照中心實踐「在地安老」及「尊嚴照護」的理念，也回應國家與社區發展需求。