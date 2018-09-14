「以家長補助綁架簽約」近百保母中市府抗議

保母抗議準公共化合約不公，政府霸凌保母以補助綁架保母簽約。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-14 18:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央準公共化托育政策上路，近百名保母今到市府抗議準公共合約不合理，卻對不簽約的保母污名化，以家長補助綁架保母簽約，平價保母淪為廉價保母，扼殺生計，霸凌不簽約的保母成為黑名單、地下保母。

抗議的保母代表指準公共化立意良善卻倉促上路，未妥善溝通就執行，保母要求合理契約，政府卻回應是滾動契約，要邊做邊修，地方政府一味追求簽約率競賽，但賣身契已簽，實際只有政府能修改，非常不公平，保母們只要求保母多元、放寬補助，家長不要被綁架。

楊姓保母指出，托育一條龍的原來就有保母收費上限，但準公共化合約製定包裹式的保母收費上限，縮限年節獎金、副食品費、延長托育費等以統包計算，其實變相對保母減薪，也限制家長與保母對品質的要求，美名為平價保母，卻變相集體向下沈淪，恐怕也限制家長找不到更好的保母。

也有單親媽媽保母說，在家當保母賺錢養家，也能照顧自己2歲的孩子，但照顧子女、孫子納入收托4個人數的限制，卻不能領取托育補助，而且一個小孩全日托以2人計算，非常不合理，要求三等親托育應有相同補助，名額比照托育規範。

保母強調，強調自己是考證通過領有國家證照的合格保母，政府卻以簽約將保母一切為二，讓只是不簽約的保母邊緣化，希望政府建立專業保母、優質托育和多元市場環境。

社會局長呂建德指出，台中市升級托育一條龍，維持零至六歲托育補助，也將保母提出個案調價審議申請，所須具備的服務年限，從四年縮短為二年，之後每年都可提出申請，對保母更友善，同時也積極向中央爭取，可收托人數計算方式應排除保母自己的小孩，保障居家托育人員權益。