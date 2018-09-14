全球畢業生就業力 台大第81名、陽明首入榜

QS最新全球畢業生就業力排行，我國共8所大學入選，台灣大學再度擠進百名之內。（資料照）

2018-09-14 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國高等教育調查公司QS，於本月10日公布「2019全球大學畢業生就業力排行榜」（QS Graduate Employability Rankings 2019），我國共8所大學入選，台灣大學再度擠進百名之內，陽明大學首度入榜。

QS以五項指標作為排行依據，包括校友成就、雇主與學生聯繫、雇主聲譽、畢業生就業率以及與雇主的合作關係。

麻省理工學院拿下第一名寶座，QS表示，是因為該校畢業生在就業率方面有著顯著成長。去年冠軍史丹佛大學則與加州大學洛杉磯分校並列第二；哈佛大學較去年掉了一個名次，位居第四，美國學校包辦前四名，後面依序為澳洲雪梨大學、澳洲墨爾本大學、英國劍橋大學、加州大學柏克萊分校、北京清華大學，及英國牛津大學。

台灣這次共有8所大學入榜，包括台灣大學、交通大學、成功大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學、清華大學以及陽明大學。

台灣大學自去年跌出百名後，今年再度回升至第81名，在上述8所大學中，位居最高名次，但仍比2017年位居61至70區間的名次略顯退步。

今年首度入選的陽明大學，一進榜就與中央大學、清華大學並列第301至500名區間。

交大從去年的161至170區間，進步至第141至150區間；成大則從去年的161至170區間，下滑至171至180區間；台灣科技大學從去年的171至180區間，下滑至201至250區間；中山大學在251至300區間，和去年持平。