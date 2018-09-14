強颱山竹持續發布海警 東部、高屏嚴防局部豪大雨

強颱山竹持續逼近，氣象局今（14日）下午5點30分持續發布海上颱風警報。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-14 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「山竹」持續逼近，氣象局在今（14日）下午5點30分持續發布海上颱風警報，提醒住在宜蘭、花蓮、台東、高屏與恆春半島的民眾，慎防局部豪雨與大雨。

根據氣象局最新發布的海警資料顯示，強颱山竹目前中心氣壓905百帕，今下午5點的中心位置在北緯17.1度，東經124.9度，即在鵝鑾鼻的東南方約680公里之海面上，以每小時28公里速度，向西北西進行；近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑320公里，十級風暴風半徑120公里。

氣象局指出，山竹暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對巴士海峽、東沙島海面及台灣東南部海面構成威脅；而受到山竹外圍環流影響，明（15）日花蓮山區、台東山區有局部豪雨發生的機率，花蓮平地、台東平地及宜蘭地區、高屏山區、恆春半島亦有局部大雨發生的機率，提醒民眾要多加注意。

氣象局也提醒，台灣附近各沿海（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖易有長浪，目前基隆北海岸、台灣東半部及恆春半島沿海已有2到5公尺的長浪出現，請民眾避免前往海邊活動。