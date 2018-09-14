慘上加慘！良田表土被洪水沖走 無法復耕…

稻田鄰六腳大排處的表土遭洪水沖走，無法復耕。（記者蔡宗勳攝）

2018-09-14 18:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕823水災過後，受災農民紛紛開始復耕，但部分位於大排轉彎處的農田不是土壤流失，就是遭覆蓋土石，農民束手無策，嘉義縣議員林秀琴為災民請命，要求縣府出面處理，新港鄉長林茂盛也要求農業課、建設課全面清查，再函請相關單位會勘解決。

新港鄉南港村民李政賢位於共和村黃厝的4分地，這次臨六腳排水處農田表土被洪水沖走，幾占農田的一半，如果要復耕必復回土壤，龐大費用非其所能負擔。

一旁李政賢哥哥的稻田也有同樣現象，而且田地出現高低落差，現在連二期稻作灌溉都出現問題，如果不儘速處理，稻穀恐會枯死。

共和村長洪金成說，五河局施作的六腳排水堤防只做到李政賢家族農田旁，以致這次洪水直衝李家農田，臨六腳排水的土壤都被洪水沖走了，這不僅是天災還有人禍，如果相關單位不處理，將協助受害農友申請國賠。

南港村長鄭錦煌也說，六腳排水南岸就這一段約600公尺還未施作堤防，為保障鄉親生命財產安定，應趕快規劃設計發包。

林茂盛說，災後農田土壤流失、遭布袋蓮或石頭覆蓋者，公所會已進行調查中，會釐清權責歸屬，做進一步的處置。