豪雨不斷關廟麵另類受災 7月迄今僅1/3日子能曬製

採天然日曬的關廟麵，是台南在地的特色產業之一。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-14 17:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南在地特色之一的關廟麵，以純日曬為主遠近馳名，但暑假迄今，降雨頻仍，嚴重影響作業，區農會總幹事陳愛妹表示，根據統計，近75天來，能上工的僅26日，產量銳減，衝擊正常供貨，她苦笑「這應該算是另類的受災戶吧」。

陳愛妹說，關廟麵與鳳梨、綠竹筍，合稱地方三寶，太陽不露臉，就難以順利曬製，7月份迄今，竟有3分之2的日子被迫停工，產能銳減逾5成，氣候因素嚴重干擾所導致的另類天災，10年來首見。

陳愛妹指出，根據農會報表的作業日統計，今年7月僅15天，等於超過一半的時間停產，8月連續降雨愈明顯，少到剩下7天，情況更慘，而9月份迄今，也只有上工4天，真的很無奈。

陳愛妹強調，不像一般坊間業者有烘乾設備輔助，農會的關廟麵，採純手工曬製，要「看天吃飯」，只要降雨，生產線就會受到衝擊，暑假迄今，「真的下太久了」。

已成功搶進外銷市場的長安製麵廠負責人陳興隆提到，由於無化學添加，且久煮不爛的特色，深受消費者喜愛，7月份迄今，產量影響3至4成，尤其這期間午後雷陣雨多，對天氣變化的觀察與掌握，必須很精確，曬製過程若碰到水，等於前功盡棄，得更加費心。