要鄺麗貞幫忙輔選「史上最弱候選人」？ 吳敦義回應了

國民黨主席吳敦義呼籲鄺麗貞以大局為重。（記者葛祐豪攝）

2018-09-14 17:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕登記參選台東縣長的鄺麗貞神隱14天後，昨天接受電視台專訪，說要參選到底；對此，國民黨主席吳敦義今天下午在高雄受訪時說，這對台東選情當然有些影響，呼籲鄺麗貞以大局為重。

鄺麗貞爆料，吳敦義5月到台北她先生吳俊立的公司，來看她跟吳俊立，對她說的第一句話是，「麗貞你要幫忙輔選我們國民黨史上最弱的候選人（指饒慶鈴）」。吳敦義今天則澄清說，「不能這樣講，這是斷章取義」，吳俊立聽了也大吃一驚。

吳敦義說，他是指國民黨黨產遭清算，再也沒有能力去支援台東選舉，而且饒家也不是企業家，論財力、資源較不足，「她的辛苦，可能是空前沒有國民黨支援的參選人」。

吳敦義說，其實藍軍在台東縣超強，除了縣長黃健庭政績名列前茅，多數議員、鄉長都是藍軍，「藍軍在台東不是弱，而是超強」，他指的是參選人本身沒有財力，加上國民黨沒有財力的狀況。

對於鄺麗貞指控國民黨不要吳俊立時，就與他切割。吳敦義否認跟吳俊立切割，兩人是很熟的朋友。

至於鄺麗貞是否有「競而不選」的可能？吳敦義說，目前還在溝通中，希望鄺麗貞以大局為重。他說，過去有些例子，國民黨有人登記競選，但後來沒真正選。

吳敦義也不希望鄺麗貞因此與吳俊立，或與吳俊立的妹妹（台東縣黨部主委吳秀華）視同對立。