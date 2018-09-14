砍掉的不只是榕樹 基隆成功國小校友嘆：永久的回憶沒了

基隆市政府進行成功國小通學步道改善工程，卻因為將十多棵老榕樹砍除，惹來校友抨擊。（記者俞肇福攝）

2018-09-14 18:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府進行成功國小周邊通學步道改善工程，卻將10多棵30、40年的老榕樹砍除，讓校友十分難過，將此事PO在臉書社團，他說，不反對工程，但「難道不能移植，一定要用粗暴的砍除對待老樹嗎？」基隆市政府回應，當初規畫是移除，並非移植，但接獲反映後，「能救多少是多少」。

成功國小畢業的陳先生在臉書PO文說，本月10日晚間8點多，他看到成功國小旁的老樹變光禿禿一片，被砍除了，他很難過，就算只是一般的榕樹，樹齡不算老，只約有45年，但榕樹長得很茂盛，約有2樓高。他不懂為何因為學校圍牆改建工程就要砍掉？遷移不好嗎？

陳先生說，他知道工程是要改善成功路橋旁的人行步道及圍牆，但是，不能有更完善的規劃跟方法嗎？老樹幾乎都砍掉了，只剩頭尾兩棵及1棵大王椰子，「這些老樹有很多人的記憶，一夜之間變光禿禿，哎！真的很難過」。

工務處則說，當初規畫時是移除，因為榕樹長得非常密，影響透光，陰陰暗暗，所以施工單位一開始作業時是「移除」這些榕樹，但後來有人反映後，就把能移植的就移植，目前剩約2、3棵還在現場，會移到苗圃或者種到學校適當場所，「能救多少是多少」。

有鑑於成功國小周邊人行步道無整體規劃，環境陰暗髒亂，為協助周遭環境改善，市府規劃周邊通學步道改善工程。