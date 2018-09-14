除了日本「喜憨鋼琴天使」 全球熱愛生命獎章得主還有…

周大觀基金會表揚全球熱愛生命獎章得主。（記者翁聿煌攝）

2018-09-14 21:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕周大觀文教基金會今天表揚8名來自台灣和世界各地的「全球熱愛生命獎章」得主，出席者身心或有缺憾，但是每名得主都有不凡的生命經歷，足以照亮他人，基金會創辦人周進華期待，所有人都能從得獎人的故事中，感受到他們不畏挫折、排除萬難追求理想的勇氣。

周大觀基金會今天在崇光女中舉辦頒獎表揚活動，邀請新北市長朱立倫出席，崇光女中師生也在場見證這些生命勇士，分享他們的榮耀，崇光女中校長吉星台說，得獎人的努力成果，為師生上了最棒的生命教育課程。

得獎人包括荷蘭籍的唐睿謙、台灣的林士琪夫婦，兩人長期在非洲及第三世界國家為弱勢民眾服務；來自西班牙的截癱國會議員巴紐，他出車禍半身癱瘓，仍努力投身公益，守護殘障人士的希望；來自烏克蘭的輪椅模特兒亞歷珊卓．庫塔斯，自幼因手術疏失半身癱瘓，仍然努力上進，在學成績優異，還擔任電視記者，甚至成為模特兒，努力證明自己能為社會有所貢獻。

來自印度的「孤兒之母」辛杜泰．薩普卡爾，自幼經歷貧苦及乞討的悲慘人生，但未因此自怨自艾，反而立誓要幫助周遭弱勢的孤兒，創辦4所孤兒院，收養1400個孤兒，栽培他們成人，甚至出人頭地；來自日本的「喜憨鋼琴天使」川嶋絢，她出生3個月被診斷為唐氏症，伴隨中度智能障礙、語言障礙及輕度自閉，因為喜愛彈奏鋼琴，努力練習，成就她能公開演奏300多首日本及世界名曲。

來自中國的肌肉萎縮作家刁豔華，罹患重症肌無力，無法行走，症狀更隨年齡加劇，但她渴求知識及文學創作，出版自己的散文集，但擔任企業刊物編輯，自力更生；來自加拿大的台裔畫家嚴榮宗，自幼罹患小兒麻痺，但他自學成為開鎖專家，其後繼續朝藝術域發展，結合篆刻和繪畫，在藝壇發光。