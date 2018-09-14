爭取簽約保母補助健檢、保險費 南市長正面回應

2018-09-14 17:52

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院托育準公共化服務8月1日起上路，藍綠議員昨天不分黨派為保母爭取健檢及保險費等補助，1年所需經費約180萬元，每名保母可年省1900元。市長李孟諺今天正面回應說，保母對下一代及年輕人願意生育是很重要的一環，怎樣鼓勵更多優秀的保母投入保母，市府將會來審慎研議，為了下一代我們一起來努力。

社會局長劉淑惠則表示，目前正積極爭取中，可以正向來期待。南市共有64家立案托嬰中心及1800位合格保母，目前已有35家托嬰中心及700多位保母簽約，托嬰中心簽約率已逾五成，保母簽約率則接近4成。

社會局表示，為了讓簽約的托育單位與家長間能達到雙贏，正積極爭取補助托嬰中心專業人員健檢費、保母專業責任險保費與健檢費補助及每年免費施打流感疫苗等多項褔利措施，希望藉此鼓勵更多托嬰中心業者及保母共同加入準公共化服務，順利在9月底前完成簽約。

市議員曾培雅及蔡旺詮今天在市政總質詢自由發言時間，分別針對托育政策等議題提出質詢，指保母不適用勞基法，是相對弱勢的一群，包括保險，健檢及施打疫苗，這些一年也沒有多少錢，市府應該釋出善意，這對保母也比較公平，保母如果健康有問題，也會影響到孩子，而且萬一發生意外，保母如有責任保險，對孩子也較有保障。

劉淑惠表示，目前施打疫苗已確定沒有問題，健檢和責任險也積極研議，目前也已提出需求，「可以正向來期待，這是雙贏」。